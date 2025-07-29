صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس ومحيط أسدود بعد رصد اطلاق صاروخ من اليمن

افادت وسائل اعلام اسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ومحيط أسدود بعد رصد اطلاق صاروخ من اليمن. وفي وقت لاحق، اعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل.

