الجيش: مقتل شخص وجرح آخر بعد إطلاقهما النار قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش ومحاولتهما دهس عناصر النقطة

أعلنت قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 29 /7 /2025، أثناء مرور سيارة بداخلها مواطن لبناني وشخص سوري قرب نقطة مراقبة حدودية للجيش في بلدة مطربا – القصر، ترجّلا من السيارة وأطلقا النار في اتجاه البلدة، ولم يمتثلا لتحذيرات عناصر النقطة، وحاولا مغادرة المكان ودهس العناصر الذين اضطروا إلى إطلاق النار، ما أدى إلى مقتل اللبناني وجرح السوري". وأكدت القيادة، أن "التحقيق بوشر بإشراف القضاء المختص لكشف ملابسات الحادث".

