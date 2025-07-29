دونالد ترامب: روسيا ستواجه عقوبات أميركية جديدة إذا لم تنه حرب أوكرانيا في عشرة أيام

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن المهلة التي منحها لروسيا لإنهاء القتال في اوكرانيا أو مواجهة عقوبات جديدة ستكون لعشرة أيام ابتداء من الثلاثاء.
واوضح ترامب لصحافيين ردا على سؤال عن هذه المهلة، "عشرة أيام اعتبارا من اليوم".
