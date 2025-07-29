دونالد ترامب: روسيا ستواجه عقوبات أميركية جديدة إذا لم تنه حرب أوكرانيا في عشرة أيام

اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب أن المهلة التي منحها ل​روسيا​ لإنهاء القتال في اوكرانيا أو مواجهة ​عقوبات​ جديدة ستكون لعشرة أيام ابتداء من الثلاثاء.

واوضح ترامب لصحافيين ردا على سؤال عن هذه المهلة، "عشرة أيام اعتبارا من اليوم".