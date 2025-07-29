أفاد مراسل الخليج 365 في الجنوب، بأن "الموقع الإسرائيلي في رويسات السماقة يستهدف بالرصاص اطراف بلدة ​كفرشوبا​". كذلك أفاد بأن "جنود الجيش الاسرائيلي في موقع الرمثا أيضاً يطلقون النار بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا".

كانت هذه تفاصيل خبر ​الخليج 365​ : الجيش الاسرائيلي في موقعي الرمثا والسماقة يطلقون النار بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.