وهكذا أشعل زياد الرحباني سجال عثمان العمير – فخري كريم

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تغريدتان تبادلهما ناشر ("الخليج 365") عثمان العمير والكاتب العراقي فخري كريم، وهو ناشر أيضًا وسياسي معروف، أثارتا قضية مهنية تكاد تكون خفية عن أذهان كثيرين في الوسط الصحافي العربي.

القضية تتعلق بالسياسة التحريرية لأي صحيفة ودور الناشر أو الإدارة فيها، وهي المسار الذي تختاره المؤسسة في الإجابة على سؤالين محوريين: ماذا ستنشر؟ وكيف ستنشر؟

في سجال التغريدتين على منصة X، والذي اندلع على خلفية مقال للأستاذ فخري كريم في ("الخليج 365") يوم الأحد الماضي، قدّم فيه نعياً غير مسبوق لرحيل الفنان اللبناني زياد الرحباني بعنوان (زياد الرحباني.. الفرادة في العزف على وتر الوجع الإنساني!).

تعليق العمير

هذا النعي دفع بناشر ("الخليج 365") لكتابة مدونة على X، قال فيها: "أستاذنا المفكر والسياسي فخري كريم، اعترضت على هذا المقال الذي رثى زياد الرحباني، لكون الأخير مؤيدًا لمواقف الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله، لكن التحرير هنا في لندن، حيث تحكمه التقاليد الصحافية البريطانية، قرر النشر. في بريطانيا، التحرير يحكم ولا يملك، والناشر يملك ولا يحكم".