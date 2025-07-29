بعد إعلان بريطانيا.. ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

أعلنت المملكة المتحدة عن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية، حال لم توافق إسرائيل على وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء حرب الإبادة القائمة، القرار بالاعتراف بدولة فلسطين هو في الغالب رمزي، لكنه يأتي وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء ما وصفته الأمم المتحدة بـ"الأزمة الإنسانية" في غزة.

من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، تعترف 144 دولة بالفعل بفلسطين كدولة، بما في ذلك روسيا، الصين، الهند، إسبانيا، أيرلندا، والنرويج.

ومن المتوقع أن تصبح فرنسا والمملكة المتحدة أول دولتين من مجموعة السبع تعترفان بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

ما هو حل الدولتين؟

حل الدولتين يعني إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل القائمة، بحيث يحصل كل من الشعبين على أرض خاصة به.

يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم في الضفة الغربية المحتلة، والقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل، وقطاع غزة، وهي أراضٍ احتلتها إسرائيل منذ حرب الأيام الستة عام 1967.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومعظم الطبقة السياسية في إسرائيل يعارضون منذ فترة طويلة فكرة الدولة الفلسطينية، ويقولون إن ذلك سيكافئ حركة حماس بعد هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها عام 2023.

واحدة من أكبر العقبات أمام حل الدولتين هي تحديد حدود الدولة الفلسطينية المحتملة.

يعتقد كثيرون أن الحدود يجب أن تكون كما كانت قبل عام 1967، لكن منذ ذلك الحين، أقيم عدد متزايد من المستوطنات الإسرائيلية داخل الضفة الغربية، ويعيش هناك الآن حوالي 600 ألف مستوطن إسرائيلي، بما في ذلك في القدس الشرقية المحتلة.

تأتي هذه الخطوة البريطانية بعد إعلان فرنسا عن عزمها الاعتراف بفلسطين في سبتمبر، مما يترك الولايات المتحدة العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الدولي الذي لا يعترف بدولة فلسطين، وسط تراجع الدعم الدولي لإسرائيل خاصة في أوروبا بسبب استمرار الحرب في غزة والكارثة الإنسانية التي تشهدها المنطقة.