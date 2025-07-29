إيران تهدد أمريكا وإسرائيل برد حازم إذا تعرضت لهجوم جديد

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الاثنين، من أن بلاده سترد «بحزم أكبر» إذا تعرضت لهجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة.

وجاء في منشور لعراقجي على منصة «إكس» أنه «إذا تكرر العدوان، فإننا بلا شك سنرد بحزم أكبر»، مضيفا: «إذا كانت هناك مخاوف من احتمال تحويل برنامجنا النووي لأغراض غير سلمية، فقد أثبت الخيار العسكري أنه غير فاعل، لكن حلا تفاوضيا قد ينجح».

ترمب يهدد طهران

تأتي تصريحات عراقجي على ما يبدو ردا على تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في وقت سابق أمس الاثنين. وخلال زيارة يجريها إلى إسكتلندا، قال ترمب: «لقد دمرنا قدراتهم النووية. يمكنهم البدء من جديد، لكن إذا فعلوا ذلك، فسندمرها بلمح البصر».

ضربات متوقعة

يذكر أن إسرائيل بدأت، في 13 يونيو الماضي، شن غارات جوية على إيران، مستهدفة خصوصا البرنامج النووي لطهران، التي أطلقت من جهتها عددا من الصواريخ البالستية على إسرائيل، في حرب دامت 12 يوما. كما ضربت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية، خصوصا فوردو وأصفهان ونطنز.

وتعتبر إسرائيل البرنامج النووي الإيراني «تهديدا وجوديا» لها، ولم تستبعد شن ضربات جديدة في حال حاولت إيران إعادة بناء منشآتها، وفق وكالة «فرانس برس».

خلافات اليورانيوم المخصب

يدور خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران حول مسألة تخصيب اليورانيوم. ففي حين تصر طهران على أن من حقها التخصيب، تعتبر إدارة الرئيس الأمريكي هذا الأمر «خطا أحمر».

يشار إلى أنه بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصب اليورانيوم بـ60%، ويتخطى هذا المستوى السقف المحدد بـ3.67% في الاتفاق الدولي المبرم سنة 2015 مع القوى الكبرى، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018، خلال ولاية ترمب الأولى. ويتطلب بناء قنبلة ذرية تخصيب اليورانيوم بـ90%.

كما تتهم القوى الغربية وإسرائيل إيران بالسعي للحصول على سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران منذ سنوات.