برنامج الأغذية العالمي: الفلسطينيون يموتون جماعيا من الجوع

قال برنامج الأغذية العالمي، إن المجاعة التي يشهدها قطاع غزة تذكر بالمجاعات الكبرى التي ضربت إثيوبيا ونيجيريا في القرن العشرين، حيث يموت الناس جماعيًا من الجوع.

ويواجه جميع سكان غزة الآن مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي مع وجود أكثر من 470.000 شخص في المرحلة الكارثية (الخامسة) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، ويقدر أن نحو 71.000 طفل وأكثر من 17.000 أم بحاجة إلى علاج عاجل من سوء التغذية الحاد.

انهيار تام للأمن الغذائي

وشدد برنامج الأغذية العالمي في تقاريره وتصريحاته على أن الأزمة الراهنة في غزة تشبه سيناريوهات المجاعة الجماعية التي اجتاحت بعض مناطق العالم قبل عقود، وخاصة مجاعة إثيوبيا ومجاعة بيافرا بنيجيريا، من حيث حجم الحرمان، وسرعة تدهور الأوضاع، واعتماد المدنيين شبه الكامل على المساعدات الإنسانية التي لا تصل بشكل كاف أو منتظم بسبب القيود والعمليات العسكرية.

مقتل 78 فلسطينيا

أسفرت الضربات الجوية أو إطلاق النار الإسرائيلي، الإثنين، عن مقتل ما لا يقل عن 78 فلسطينيًا في أنحاء قطاع غزة، من بينهم امرأة حامل تم توليد طفلها بعد وفاتها، لكنه توفي أيضًا، وفقًا لمسؤولين صحيين محليين.

المساعدات لم تصل وجهتها

وقال مارتن بينر، المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، لوكالة أنباء أسوشييتد برس، إن جميع الشاحنات الـ55 التي دخلت يوم الأحد تم تفريغ حمولتها من قبل الحشود قبل أن تصل إلى وجهتها. وذكر مسؤول آخر في الأمم المتحدة أن الأوضاع على الأرض لم تتغير، ولم يسمح بفتح طرق بديلة.

نتنياهو يستغل عطلة الكنيست

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستغل عطلة الكنيست الصيفية كمساحة للمناورة السياسية، من خلال موافقته على توسيع محدود لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في ظل تصاعد الضغوط المحلية والدولية على حكومته.

تحرك إستراتيجي

وبينما وصف وزير المالية اليميني بتسلئيل سموتريتش قرار إدخال المساعدات بأنه «تحرك إستراتيجي جيد»، فسّرت الصحيفة هذا الموقف بأنه يعكس رؤية حكومية تعتبر هذه الخطوة مؤقتة وليست تحولا جوهريا في السياسة الإسرائيلية تجاه غزة.

وأظهر استطلاع جديد أجراه «معهد الديمقراطية الإسرائيلي» أن نحو ثلثي الإسرائيليين اليهود يعارضون توسيع نطاق إدخال المساعدات إلى غزة، رغم التحذيرات الدولية المتزايدة من كارثة إنسانية ومجاعة وشيكة داخل القطاع.

تحذيرات أمريكية

التقرير نقل كذلك أن الإدارة الأمريكية بدأت تُظهر علامات تململ من موقف نتنياهو الغامض تجاه غزة، إذ طالبت إدارة الرئيس دونالد ترمب، بحسب التقرير، باتخاذ قرار حاسم: إما المضي نحو صفقة شاملة، أو الذهاب نحو السيطرة الكاملة على القطاع.

خسائر عسكرية

وبحسب واشنطن بوست، فإن الجيش الإسرائيلي تكبد منذ بداية الحرب مقتل 898 جنديًا، في واحدة من أكثر الحملات العسكرية تكلفة لإسرائيل منذ عقود، وقالت الصحيفة إن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يميل إلى هدنة مؤقتة تقود إلى إطلاق الرهائن، حتى وإن كان الثمن انسحابًا جزئيًا من غزة.

خطة جديدة في غزة

طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع «المنتدى الوزاري المصغر» الذي عُقد مساء الإثنين، خطة عمل جديدة بشأن قطاع غزة، قال إنها تمثل «تغييرا في النهج» السياسي والإستراتيجي الإسرائيلي.

وبحسب مصادر مطلعة لصحيفة «معاريف»، تنص الخطة على منح الوسطاء الدوليين فرصة جديدة لإقناع حركة حماس بقبول مقترح الصفقة الذي طُرح قبل نحو أسبوعين، والذي سبق أن وافقت عليه إسرائيل، وفي حال الرفض أو المماطلة، أعلن نتنياهو عن نية حكومته اتخاذ خطوات أحادية، أبرزها ضم أراض في قطاع غزة.

ASF

- لقي حتى نهاية يوليو 2025 ما لا يقل عن 147 شخصًا حتفهم جراء المجاعة وسوء التغذية.

- 88 طفلًا قتلوا، وترتفع الوفيات يوميًا مع استمرار الحصار وصعوبات إدخال المساعدات.

- أكثر من 470.000 شخص في المرحلة الكارثية (الخامسة) من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.

- مقتل ما لا يقل عن 78 فلسطينيًا، الإثنين، من بينهم امرأة حامل تم توليد طفلها بعد وفاتها، لكنه توفي أيضًا.

- نحو ثلثي الإسرائيليين اليهود يعارضون توسيع نطاق إدخال المساعدات إلى غزة.

- الجيش الإسرائيلي تكبد منذ بداية الحرب مقتل 898 جنديًا حتى الآن.