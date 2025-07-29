الارشيف / اخبار العالم

عاجل: رئيس وزراء بريطانيا: سنعترف بدولة فلسطين حال لم تنه إسرائيل الوضع بغزة

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 07:49 مساءً كتب شريف احمد - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر مشترطا لعدم القيام بهذه الخطوة أن تتخذ إسرائيل "خطوات حيوية" في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.
وقال ستارمر: "قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن".

وأضاف: "مع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك".
