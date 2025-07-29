فرنسا تصف عنف المستوطنين في الضفة الغربية بـ"الأعمال الإرهابية"

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 07:49 مساءً كتب شريف احمد - وصفت فرنسا أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة بـ"الأعمال الإرهابية" وذلك بعد عملية قتلهم لناشط مناهض للاحتلال.وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان اليوم في تصريح صحفي، أن بلاده تشجب بأشد العبارات أعمال العنف المتعمدة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين، بما في ذلك عملية قتلهم لناشط مناهض للاحتلال، عادًا تلك الأعمال بالأعمال الإرهابية.