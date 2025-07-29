ستارمر: بريطانيا ستعترف بفلسطين في أيلول ما لم تنه إسرائيل الوضع المروع في غزة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لمجلس الوزراء اليوم إن "​بريطانيا​ ستعترف بدولة فلسطين في أيلول ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات جوهرية لإنهاء "الوضع المروع" في غزة وتفي بشروط أخرى"، وفقا لبيان حكومي.

