محافظ البقاع بحث مع فرايسن سبل التعاون بملف عودة النازحين السوريين وفقًا لخطة الحكومة اللبنانية

استقبل محافظ البقاع القاضي كمال ابو جودة في سراي زحلة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايسن يرافقه كل من مديرة مكتب المفوضية في زحلة مارغريت نواك، مسؤولي التنسيق مع الجهات الحكومية شكرالله ابو جوده و جنان صالح.

وبحث الجانبان سبل التعاون بين محافظة البقاع والمفوضية فيما يتعلق بعودة النازحين السوريين إلى سوريا وفقًا لخطة الحكومة اللبنانية.