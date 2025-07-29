رئيس الجامعة الإسلامية وقع مع المديرية العامة للامن الداخلي بروتوكول تعاون أكاديمي

استقبل رئيس ​الجامعة الإسلامية​ في لبنان الدكتور حسن اللقيس، وفدا من المديرية العامة لقوى ​الأمن الداخلي​ برئاسة المدير العام اللواء رائد عبد الله، في حرم الجامعة الرئيسي في خلدة، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين الجانبين، يمتد لثلاث سنوات ويهدف إلى تعزيز التعاون العلمي وتطوير القدرات الأكاديمية لعناصر قوى الأمن الداخلي وأفراد عائلاتهم. ضم وفد قوى الأمن عددا من الضباط الكبار من بينهم مدير معهد قوى الأمن الداخلي العميد أحمد عبلة، رئيس شعبة العلاقات العامة العميد جوزيف مسلم ، رئيس شعبة العديد العميد حسين عسيران، رئيس شعبة التدريب العميد طرودي القاضي، رئيس الشؤون الإدارية العقيد فادي الحاج. كما حضر عن الجامعة عمداء الكليات وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.

ويهدف البروتوكول إلى إتاحة الفرصة لعناصر قوى الأمن وأفراد أسرهم لمتابعة دراساتهم في مرحلتي البكالوريوس والماجستير والدراسات العليا في اختصاصات محددة ومعتمدة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين الطرفين وتفعيل ​التعاون الأكاديمي​ والتقني بما يخدم المصلحة العامة.

وأكد الدكتور اللقيس في كلمته خلال حفل التوقيع حرص الجامعة الإسلامية على تسخير إمكاناتها لخدمة قوى الأمن الداخلي، تقديرا لتضحيات هذه المؤسسة الوطنية، وتأكيدا على دور الجامعة في مواكبة حاجات الدولة والمجتمع".

بدوره، شدّد اللواء عبد الله على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأمنية والتعليمية، معتبرًا أن هذا التعاون يشكل خطوة مهمة نحو تطوير الأداء الأمني ورفع المستوى العلمي للعناصر، من خلال برامج تعليمية متقدمة وشراكات فاعلة.

وفي ختام اللقاء، قدّم الدكتور اللقيس درعاً تكريمية إلى اللواء عبد الله باسم الجامعة، تقديراً لجهوده الوطنية والعلمية في خدمة الأمن والمجتمع.