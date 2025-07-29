سقوط طائرة في نهر بألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - سقطت طائرة هليكوبتر، اليوم الثلاثاء، في نهر بالقرب من مدينة جريما في ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، حسبما أكد متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة لايبتسيج.

وقال المتحدث إنه لم ترد حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا.

وأضاف أن بيانات هيئة مراقبة الطيران أفادت بأن المروحية اختفت بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحاً.

وأشار إلى أن أشخاصاً كانوا يمارسون التجديف عثروا في حوالي الساعة الثانية عشرة ظهراً، على حطام في نهر مولده.

ولم يدل المتحدث بتصريحات عن الجهة التي تتبع لها المروحية.

بينما ذكرت صحيفة "بيلد" أن الجيش الألماني فقد مروحية وقائدها.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الألمانية أي تعليق حتى الآن.

وذكر المتحدث باسم الإطفاء أن كميات كبيرة من الكيروسين تسربت في موقع الحادث، وأن الحطام يقع في منتصف النهر ويصعب الوصول إليه.

وأكد أن نحو 50 فرداً من قوات الطوارئ متواجدون في الموقع، ويعملون أولاً على احتواء الكيروسين قبل البدء في عمليات انتشال الحطام.