​الخليج 365​ : رقابة صحية مكثفة شملت  20 مؤسسة غذائية في السوق التجاري في مدينة صيدا

افاد مراسل الخليج 365 في صيدا، انه "بتوجيهات من محافظ الجنوب منصور ضو وبتنسيق من رئيسة مصلحة الاقتصاد في الجنوب ميساء حدرج، عملت فرق مشتركة من مصلحة الاقتصاد ومصلحة الصحة ومصلحة الزراعة في محافظة الجنوب بمؤازرة عناصر من المكتب الاقليمي في الامن العام في صيدا باجراء رقابة صحية مكثفة شملت ٢٠ مؤسسة غذائية في السوق التجاري في مدينة صيدا وكانت النتيجة:
-تنظيم محضري ضبط بحق ملحمة وفرن لعدم الالتزام بالقواعد العامة لسلامة الغذاء وتم توقيفهما عن العمل فورا .
-توجيه انذارين بحق مسلخ دجاج ومحل لبيع الالبان والاجبان مع اعطاء مهلة زمنية لتسوية الوضع وتوجيه تنبيهات وملاحظات لعشرة مؤسسات لتحسين شروط العمل .
