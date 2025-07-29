وزير التجارة الأميركي: دونالد ترامب سيحسم أمر الاتفاقيات التجارية بحلول أول أب

اشار وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الى إن الرئيس دونالد ترامب سيتخذ قراراته بشأن الاتفاقيات التجارية هذا الأسبوع حتى مع استمرار مفاوضات منفصلة مع الصين والاتحاد الأوروبي، وذلك قبل الموعد النهائي الذي فرضه ترامب في الأول من آب.
واوضح لوتنيك في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي"، [انه "سننجز الأمور بحلول يوم الجمعة". وأضاف "لكن بالنسبة لبقية العالم، سنقوم بإنجاز الأمور بحلول يوم الجمعة".
ولا يزال مسؤولون أميركيون ونظراؤهم من الاتحاد الأوروبي يناقشون الرسوم على الصلب والألومنيوم بالإضافة إلى لوائح الخدمات الرقمية بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاقية إطارية يوم الأحد، مشيرا أيضا إلى استمرار المحادثات مع الصين.
