تسريبات روسية: واشنطن ولندن تبحثان إسقاط زيلينسكي!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من كييف: في تطور يعكس تعقيدات المشهد السياسي الأوكراني وتزايد الضغوط الغربية خلف الكواليس، كشفت وكالة الاستخبارات الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ناقشتا، بالتنسيق مع مسؤولين أوكرانيين رفيعي المستوى، سيناريوهات محتملة لاستبدال الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقالت الوكالة، في بيان صدر الثلاثاء، إن المباحثات جرت بمشاركة رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك، ورئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف، إضافة إلى القائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية والسفير الحالي لدى المملكة المتحدة، فاليري زالوجني، الذي طُرح اسمه كمرشح محتمل لخلافة زيلينسكي في المرحلة المقبلة.

وبحسب ما أوردته سكاي نيوز عربية نقلًا عن الوكالة الروسية، فإن واشنطن ولندن تعتبران أن "تغيير القيادة في كييف بات شرطًا أساسيًا لإعادة ترتيب العلاقات الغربية مع أوكرانيا"، ولا سيما في ظل ضبابية مستقبل الدعم الأمريكي والأوروبي، والتعثر العسكري المتزايد على الجبهات الشرقية.

وتأتي هذه التقارير في وقت لا يزال فيه الغموض يكتنف الوضع الدستوري للرئيس الأوكراني، بعد أن تعطلت الاستحقاقات الانتخابية منذ فبراير 2022 بسبب إعلان الأحكام العرفية، الأمر الذي أوقف مؤقتًا تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، على الرغم من أن الولاية الرسمية لزيلينسكي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2024.

من جهتها، سبق أن ألمحت واشنطن إلى رغبتها في أن تُجري أوكرانيا انتخابات بحلول نهاية العام الحالي، خصوصًا إذا تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا، وهو سيناريو تعارضه موسكو علنًا في ظل ما تعتبره "غيابًا للشرعية الانتخابية" لدى القيادة الحالية في كييف.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح صراحة بأنه لا يعترف بشرعية زيلينسكي، معتبرًا أن غياب تفويض شعبي جديد ينزع عنه الأهلية القانونية لتوقيع أي اتفاقيات سلام ملزمة، ما يضيف بُعدًا قانونيًا جديدًا إلى المأزق السياسي والعسكري الراهن.