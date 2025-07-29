 الاتحاد الأوروبي يدرس تعليق مشاركة إسرائيل في مؤتمر أبحاث

القاهرة - كتب محمد نسيم - يُناقش الاتحاد الأوروبي مُقترحا لتعليق مشاركة إسرائيل في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون". وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.

وقالت الصحيفة، إن أعضاء المفوضية الأوروبية سيناقشون اليوم الإثنين، مقترحا بتعليق جزئي للمشاركة الإسرائيلية في برنامج تمويل الأبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبي، دون تحديد صاحب المقترح.

وأكدت أن "الخطوة الأوروبية تأتي بعد أن صرحت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق يقضي بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ".

ولفتت الصحيفة إلى أنه في شهر أيار الماضي، حذّر "المجمع القومي للعلوم والآداب" في تل أبيب من "شرخ قد يعرض العلوم الإسرائيلية، ومستقبل التعاون العلمي بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي لخطر حقيقي".

المصدر : وكالة وفا