الارشيف / اخبار العالم

عاجل: ألمانيا.. سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بولاية "سكسونيا"

0 نشر
واس - جريما 0 تبليغ

  • عاجل: ألمانيا.. سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بولاية "سكسونيا" 1/2
  • عاجل: ألمانيا.. سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بولاية "سكسونيا" 2/2

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:26 مساءً كتب شريف احمد - سقطت طائرة هليكوبتر في نهر بالقرب من مدينة "جريما" بولاية "سكسونيا" شرق ألمانيا، وذلك حسب ما أكّد متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة "لايبتسيج".
وقال المتحدث: "إنه لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا".

سقوط طائرة هليكوبتر

وأضاف، أن بيانات هيئة مراقبة الطيران أفادت أن المروحية اختفت بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحًا، وأن أشخاصًا يمارسون التجديف عثروا على حطام في نهر "مولده".

ولم يدل المتحدث بتصريحات عن الجهة التي تنتمي إليها المروحية، بينما ذكرت صحيفة محلية أن الجيش الألماني يفقد مروحية وقائدها، ولم يصدر عن وزارة الدفاع الألمانية أي تعليق حتى الآن.
بدوره، ذكر المتحدث باسم الإطفاء أن نحو 50 فردًا من قوات الطوارئ متواجدون في الموقع.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا