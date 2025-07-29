عاجل: ألمانيا.. سقوط طائرة هليكوبتر في نهر بولاية "سكسونيا"

سقوط طائرة هليكوبتر

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:26 مساءً كتب شريف احمد - سقطت طائرة هليكوبتر في نهر بالقرب من مدينة "جريما" بولاية "سكسونيا" شرق ألمانيا، وذلك حسب ما أكّد متحدث باسم اتحاد فرق الإطفاء في دائرة "لايبتسيج".وقال المتحدث: "إنه لم ترد معلومات حتى الآن عن سقوط ضحايا".وأضاف، أن بيانات هيئة مراقبة الطيران أفادت أن المروحية اختفت بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف صباحًا، وأن أشخاصًا يمارسون التجديف عثروا على حطام في نهر "مولده".ولم يدل المتحدث بتصريحات عن الجهة التي تنتمي إليها المروحية، بينما ذكرت صحيفة محلية أن الجيش الألماني يفقد مروحية وقائدها، ولم يصدر عن وزارة الدفاع الألمانية أي تعليق حتى الآن.بدوره، ذكر المتحدث باسم الإطفاء أن نحو 50 فردًا من قوات الطوارئ متواجدون في الموقع.