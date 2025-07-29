الخطيب استقبل السفير الفلسطيني ووفودًا بلدية وشعبية

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ​الشيخ علي الخطيب​، في مقر المجلس في الحازمية، سفير دولة فلسطين أشرف دبور في زيارة وداعية، جرى خلالها التباحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، في ظلّ ما وصفه الشيخ الخطيب بـ"حرب التجويع والإبادة الصهيونية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني".

كما استقبل الخطيب رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، على رأس وفد من المجلس البلدي، حيث تمّ عرض أوضاع البلدية وشؤونها، إلى جانب البحث في سبل إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي.

وفي السياق نفسه، التقى الخطيب رئيس بلدية بريتال عباس زكي إسماعيل، الذي أطلعه على واقع بلديته ومشاكلها.

واستقبل الخطيب أيضًا عددًا من علماء الدين والفعاليات والشخصيات ووفودًا شعبية من مناطق وبلدات مختلفة، وضعته في صورة أوضاع الأوقاف في بلداتهم.