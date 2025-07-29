وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية: الحاجة ماسة لإدخال كميات كبيرة من الغذاء إلى غزة عبر جميع المعابر

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن هناك حاجة ملحة لإدخال كميات كبيرة من الطعام إلى قطاع غزة بسرعة، عبر جميع المعابر المتاحة، لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

وأضاف فليتشر أن هناك خطة واضحة لذلك، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يطالب بالسماح لوكالات الإغاثة بأداء عملها في غزة دون عوائق.