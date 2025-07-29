جابر: نعمل على لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسهيل الاستثمارات بمراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية

اعتبر وزير المالية ياسين جابر أنَّ "​إعادة هيكلة القطاع المصرفي​ تُمثِّل مدخلًا ضروريًا لإطلاق عجلة النمو، والتحوُّل من الاقتصاد النقدي إلى اقتصاد مصرفي سليم يُعيد ثقة المودعين والمستثمرين"، مُؤكّدًا أنَّ "النظام المصرفي السليم والشفَّاف هو الشرط الأساسي لتحفيز الحركة الاقتصادية وجذب التدفُّقات المالية من الخارج".

وأشار جابر، خلال استقباله وفدًا من المجلس الاغترابي ال​لبنان​ي للأعمال برئاسة نسيب فوَّاز، الى أن "​قانون استرداد الودائع​ سيُنظِّم عملية إعادة الحقوق تدريجيًا، بعيدًا عن أي نِيَّة لشطب الودائع كما يُشاع".

وكشف جابر عن "تعديل مُرتَقَب لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) الصادر عام 2017، لتسهيل الاستثمارات في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، لافتًا إلى مشروع قيد التحضير لإطلاق مركز بيانات (data center) في مطار بيروت، سيخدُم الدولة والقطاع الخاص معًا، كما كشف عن وجود مشروع لإنشاء منطقة حرّة رقمية قيد التنفيذ في طرابلس ينتظر استقرارًا أمنيًا يضمن نجاحه، لافتاً الى أهمية تعميم ​الرقم المالي في المعاملات​ الرسمية كأداة للحدّ من التهرُّب الضريبي، إلى جانب ضرورة تطوير البنية الرقمية في مؤسسات الدولة".

وشدَّدَ على أنَّ "​الإصلاح المالي والإداري​ يتطلَّب إرادة حقيقية وأدوات تنفيذ فعَّالة وسط حجم التحديات المتراكمة التي واجهها لبنان منذ 2019، من انهيار مالي، إلى جائحة كورونا، وانفجار المرفأ، والفراغ الرئاسي، وصولًا إلى تداعيات الحرب الإقليمية".

وأشاد بـ"الدور الجوهري الذي يضطّلع به الانتشار اللبناني الذي لطالما دعم الداخل اللبناني في أحلك الظروف"، معتبراً أن "الشعب اللبناني مدين للمغتربين الذين وقفوا إلى جانب أهلهم وبلدهم".

واستقبل جابر رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية "LAU" شوقي عبدالله يرافقه نائبه للشؤون المالية شارل أبو رجيلي ومستشاره للشؤون الحكومية كريستيان أوسي ورئيسة ديوان الرئاسة نور حجّار وبحث معه في مجالات التنسيق في الشؤون الإدارية والتعاون بين الجاامعة ووزارة المالية.