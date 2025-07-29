كيف يؤثر الاتفاق التجاري بين أمريكا والاتحاد الأوروبي على أسواق الطاقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا كرم:

توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري جديد يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية الصادرات الأوروبية إلى الأسواق الأمريكية، كما جاء من ضمن بنود الاتفاق تعهّد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أميركي بـ 750 مليار دولار خلال 3 سنوات بديلاً للروسي، مما أثار تساؤلات حول إذا كان ذلك سيؤثر على أسواق الطاقة.

هل يتأثر سوق الطاقة؟

قال الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الاتفاق لن يؤثر على أسعار النفط أو الغاز بشكل كبير، لأن الأسواق العالمية تخضع لتأثير مباشر من تحالف "أوبك" و"أوبك بلس"، وعلى وجه الخصوص من قبل روسيا والسعودية، باعتبارهما أكبر مؤثرين على الأسعار.

وأضاف أن الولايات المتحدة استغلت الأزمة الروسية الأوكرانية لتسويق غازها الطبيعي لأوروبا بأسعار تفوق نظيره الروسي بنحو 700%، محققة بذلك أرباحًا كبيرة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تضغط على الاتحاد الأوروبي لعدم العودة إلى الغاز الروسي، رغم وجود خطوط أنابيب مباشرة من روسيا إلى أوروبا عن طريق الأراضي الأوكرانية.

وأوضح أبو العلا أن الولايات المتحدة ليست الدولة المتحكمة في تسعير النفط والغاز، حيث تظل قطر وروسيا وإيران أكبر المنتجين، وهم من يحددون معادلات السوق.

الاستقرار هو الهدف

قال الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن الاتفاق سيسهم في استقرار أسواق الطاقة، وهو ما يتماشى مع أهداف ترامب الاقتصادية، وأبرزها كبح جماح التضخم، من أجل فتح الباب أمام الفيدرالي الأمريكي لتخفيف السياسات النقدية مستقبلاً عبر خفض أسعار الفائدة.

وأضاف معطي لـ"الخليج 365"، أن استمرار أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 60 و70دولارًا للبرميل هو هدف مباشر لهذا الاتفاق، لتفادي ارتفاع تكاليف الإنتاج وضمان استقرار الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء الغاز الأمريكي يعزز من الطلب على الدولار، مما يبقي العملة الأمريكية في موقع الهيمنة على الاقتصاد العالمي، مضيفًا: "ترامب يدرك أهمية أن تباع أهم سلعة في العالم –الطاقة– بالدولار، لضمان بقاء الطلب العالمي عليه".

وأوضح أن هذه السياسة ستدعم الاقتصاد الأمريكي حيث ستبطئ وتيرة تراكم الديون.

