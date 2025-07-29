محدث: ترامب: وقف إطلاق النار في غزة مُمكن ولا أتفق مع نتنياهو بعدم وجود مجاعة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة ممكن، معبرًا عن رغبته في تحقيق تهدئة فورية تتيح إيصال الغذاء وتوفير الأمان لسكان القطاع، وخاصة الأطفال.

وفي تصريحات أدلى بها، أوضح ترامب أنه لا يتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لا يوجد مجاعة في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه أبلغه بضرورة "اعتماد مقاربة مختلفة" تجاه غزة.

وأضاف ترامب: "بناء على ما أشاهده في التلفزيون يبدو أن الأطفال يعانون جوعا شديدا في غزة. الوضع هناك كارثي ومأساوي وقد قدمنا الكثير من المال إليها ولا يوجد أحد قال لنا شكرا".

وأشار إلى أن إدارته نجحت في إخراج عدد كبير من الرهائن من غزة، وبعضهم زار البيت الأبيض، لكنه حذر من أن تحرير الرهائن المتبقين سيكون أكثر صعوبة في المرحلة المقبلة.

وشدد ترامب على أهمية البُعد الإنساني قائلًا: "يجب أن ينعم الأطفال في قطاع غزة بالغذاء والأمان فورًا." كما أعلن عزمه مناقشة ملف وقف إطلاق النار مع رئيس الوزراء البريطاني خلال الأيام القادمة.

إنشاء مراكز غذاء

وفي تصريحات جديدة، قال الرئيس الأميركي إن الوضع الإنساني في قطاع غزة "مروع للغاية"، مشددًا على ضرورة وصول الغذاء إلى مستحقيه فقط، ومعلنًا عن خطة أميركية جديدة لإنشاء مراكز توزيع غذاء داخل القطاع بالتعاون مع دول أخرى.

وأكد ترامب أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومع رئيسة المفوضية الأوروبية، التي تعهدت بدورها بالمساهمة في تأمين الاحتياجات الإنسانية العاجلة لغزة.

وأوضح الرئيس الأميركي أن إدارته تعمل على وضع خطط إنسانية عاجلة، قائلًا: "السكان في غزة يرون الغذاء على بُعد أميال لكن لا يستطيعون الوصول إليه. سننشئ مراكز غذائية مفتوحة بلا قيود ونتخلص من الحواجز."

وأشار ترامب إلى وجود صعوبات في التعامل مع حركة حماس ، معتبرًا أنها لا تريد التخلي عن الرهائن المتبقين، وقال: "في بعض الأحيان نعرف أماكن وجودهم، لكننا نتجنّب تنفيذ عمليات قد تؤدي إلى مقتلهم."

وفيما حمّل إسرائيل مسؤولية كبيرة عن تدفق المساعدات إلى القطاع، أكد أن تل أبيب "قادرة على فعل الكثير" لضمان وصول الغذاء إلى الأطفال في غزة، وأضاف: "هناك جوع حقيقي، وبإمكاننا إنقاذ الكثير من الأرواح."

المصدر : وكالات