الهند: أمطار غزيرة تضرب دلهي وترفع التأهب

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت السلطات الهندية تحذيرا باللون الأحمر لمدينة دلهي اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما شهدت المدينة أمطارا غزيرة تسببت في اختناقات مرورية وتجمعات مائية خلال ساعة الذروة الصباحية، حسبما أفادت وكالة أنباء برس ترست أوف إنديا الهندية.

وقالت السلطات إن حركة المرور في مناطق مثل آي تي أو ودهولا كوان ونارينا وباتيل ناجار وغيرها تأثرت بسبب التجمعات المائية الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة وخاصة في وقت الذروة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية هطول المزيد من الأمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة ببرق ورعد ورياح سطحية تصل سرعتها من 30إلى 40 كيلومترا في الساعة.