ملك الأردن: الحرب على غزة يجب أن تتوقف وندعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها

أكد ملك الأردن عبدالله الثاني أن ​الحرب الإسرائيلية​ على قطاع غزة يجب أن تتوقف فورًا، مشيرًا إلى أن الكارثة الإنسانية هناك "وصلت إلى مستويات لا يمكن وصفها".

وشدد الملك الاردني على رفض تسييس المساعدات الإنسانية في القطاع، مجددًا دعوته لوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي.

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، اعتبر أن التصعيد الخطير هناك يجب أن يتوقف، محذرًا من مخاطر اندلاع صراع أوسع في المنطقة.

كما أكد الملك عبدالله الثاني دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.