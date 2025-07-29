أكد ملك الأردن عبدالله الثاني أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يجب أن تتوقف فورًا، مشيرًا إلى أن الكارثة الإنسانية هناك "وصلت إلى مستويات لا يمكن وصفها".
وشدد الملك الاردني على رفض تسييس المساعدات الإنسانية في القطاع، مجددًا دعوته لوقف إطلاق النار واحترام القانون الدولي.
وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، اعتبر أن التصعيد الخطير هناك يجب أن يتوقف، محذرًا من مخاطر اندلاع صراع أوسع في المنطقة.
كما أكد الملك عبدالله الثاني دعم بلاده لسيادة سوريا ووحدة أراضيها.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الأردن: الحرب على غزة يجب أن تتوقف وندعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.