"أ ف ب": المحكمة العسكرية في لبنان حكمت بالإعدام غيابيا على مدان بقتل جندي ايرلندي من "اليونيفيل"

أفادت وكالة "فرانس برس"، بأن "المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت حكما بالإعدام غيابيا بحقّ متهم بقتل جندي ايرلندي من قوة يونيفيل في منطقة العاقبية، بعد أكثر من ثلاث سنوات من بدء المحاكمات في القضية التي اتُهم عناصر من حزب الله بالضلوع فيها".
وأفادت الوكالة بأن "المحكمة العسكرية في لبنان أصدرت منتصف ليل الاثنين حكمها بقضية قتل الجندي الايرلندي شون روني وقضت بإنزال عقوبة الإعدام غيابيا بحق المتهم الرئيسي محمّد عيّاد".
وذكرت أنه "أخلي سبيل عيّاد في تشرين الثاني 2023 لأسباب صحية، ولم يحضر أي جلسة من جلسات المحاكمة مذّاك".
وإضافة إلى حكم الإعدام بحق عيّاد، استجوبت المحكمة وفق الوكالة، خمسة أشخاص آخرين سلّموا أنفسهم للمحكمة قبل الجلسة بساعات بعدما كانوا تواروا عن الأنظار منذ وقوع الحادثة".
وأعلنت أن "أحكاما مخففة صدرت بحق اربعة منهم تراوح بين السجن لأسابيع أو أشهر وغرامات مالية، بينما برأت الخامس".
