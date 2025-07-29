"الحدث" عن مصدر إسرائيلي: المعركة مستمرة ما دام حزب الله يخرق الاتفاق واستهداف القيادات العسكرية سيشمل كامل أراضي لبنان

نقلت قناة "الحدث" عن مصدر أمني إسرائيلي أن الجيش لن يتردد في ضرب أي مستوى في قيادة ​حزب الله​ إذا تعرض للتهديد. وأوضح المصدر أن إسرائيل ستستهدف أي محاولة لإعادة تأهيل حزب الله أو تلقي دعم خارجي، مؤكداً أنه سيتم إحباط أي محاولة للتعاون المباشر بين حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان.

وأشار المصدر إلى أنه لا توجد أدلة على وجود تعاون مباشر بين حزب الله والفصائل الفلسطينية في لبنان، مشدداً على أن الضرر الذي تعرض له حزب الله كبير وتعافيه سيستغرق سنوات، مع رصد محاولات من الحزب لإعادة بناء منظوماته.

وأضاف :"لن نتردد بضرب أي مستوى في قيادة حزب الله إذا تعرضنا للتهديد".