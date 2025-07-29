النيابة العامة المالية تحقق بملف اختلاس بنك "الاعتماد الوطني" وتصدر قرار منع سفر بحق نادر الحريري

أفادت معلومات صحافية، بأن النيابة العامة المالية تحقق في ملف الاختلاس و​الفساد​ في بنك "الاعتماد الوطني"، وتصدر قرار منع السفر بحق نادر الحريري والمدير المؤقت للبنك المعيّن من قبل مصرف لبنان المركزي رودولف عطالله.

