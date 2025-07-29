"اليونيفيل" رحبت بالإدانة والحكم في قضية مقتل الجندي الإيرلندي: قدّمنا الدعم الكامل في الإجراءات القضائية

أشارت "اليونيفيل" في بيان، الى أن "المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، أدانت في وقت متأخر من الليلة الماضية، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في كانون الأول 2022، وتمّت تبرئة شخص واحد".

رحّبت اليونيفيل بـ"اختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة"، لافتةً الى أنها "منذ وقوع الهجوم، قدّمت دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية".