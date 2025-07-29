الويسكي وغزة على أجندة القمة الأميركية - الأسكتلندية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: يعود ترامب إلى الولايات المتحدة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء على متن طائرة الرئاسة، بعد انتهاء زيارته لاسكتلندا.

التقى الرئيس الأميركي برئيس وزراء اسكتلندا جون سويني، مساء الاثنين في عشاء خاص، وعقد الاثنان اجتماعًا رسميًا يوم الثلاثاء قبل افتتاح ملعب ثانٍ في ناديه للغولف في أبردينشاير.

وصرح سويني بأن ترامب أبدى "استعداده" للمضي قدمًا في فرض رسوم جمركية على الويسكي الاسكتلندي.

ومن المفهوم أن هذا الاجتماع ركز على رسوم الويسكي الاسكتلندي والوضع في غزة.

وأضاف سويني أنه ضغط على ترامب بشأن فرض ضريبة بنسبة 10% على المشروب الوطني الاسكتلندي.

ويعتقد أن هذه الرسوم تُكلف القطاع 4 ملايين جنيه إسترليني أسبوعيًا، في حين يحرص أصحاب مصانع التقطير على التوصل إلى اتفاق كجزء من اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وفي حديثه للصحافة بعد افتتاح ملعب الغولف، قال الوزير الأول الاسكتلندي: "أعتقد أن هناك استعدادًا لدى الرئيس ترامب للنظر في القضايا التي عرضتها عليه".

وأضاف: لا أعتقد أن هذا كان الموقف قبل بضعة أيام، لأنني أعتقد أن الرئيس ترامب كان يرى أن اتفاقية التجارة قد انتهت وانتهى الأمر عند هذا الحد".

وأكد سويني لترامب أن الويسكي الاسكتلندي "فريد" في اسكتلندا، وأن التعريفة الجمركية تُشكل "عائقًا كبيرًا". وأضاف: "أعتقد أن هناك فرصة لنا لإحراز تقدم".

وأضاف: "لم أكن أتوقع أن أتمكن من التوصل إلى نتيجة خلال النقاش الذي أجريته أمس وصباح اليوم مع الرئيس ترامب، لكننا سنتابع هذا الأمر مع الإدارة الأمريكية، ومع حكومة المملكة المتحدة، لتحقيق التقدم الذي أعتقد أن اسكتلندا تتوقعه في هذا الشأن".