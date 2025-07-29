ناصر الدين في مجلس الإنماء والإعمار: هذا الأسبوع إطلاق مناقصة المستشفى المزمع انشاؤه في حربتا

تابع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين المشاريع المتعلقة بعدد من المستشفيات الحكومية والتي ينفذها مجلس الإنماء والإعمار في اجتماع عقد في مقر المجلس بحضور رئيسه المهندس محمد قباني وفريق عمله، بحضور رئيس دائرة المستشفيات والمستوصفات في وزارة الصحة العامة هشام فواز.

وخلص الاجتماع إلى تأكيد المجلس أنه بصدد إطلاق مناقصة إنشاء المستشفى الحكومي المزمع انشاؤه في حربتا – بعلبك بحسب قانون الشراء العام خلال هذا الأسبوع، بعد الإنتهاء من دراسة ملف التلزيم. كما تم التأكيد أن دراسة المرحلة الأولى من الملف التقني المتعلق ب​إنشاء مستشفى عكار​ الحكومي تخضع للمراجعة النهائية.

وتم الاتفاق على تسريع إنجاز التعديلات المطلوبة لإستكمال إنشاء مستشفيي صور والصرفند، إضافة إلى تسريع الإجراءات الفنية لتجهيز البنى التحتية الضرورية لاستقدام معدات وتجهيزات حديثة لاثنين وعشرين مستشفى حكوميًا بموجب قرض البنك الإسلامي للتنمية.