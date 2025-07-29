الرئيس عون وقع مرسوم المنحة المالية عن تموز للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين في الأسلاك العسكرية

وقع رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، المرسوم القاضي بإعطاء العسكريين في الخدمة الفعلية منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 14 مليون ليرة، وإعطاء المتقاعدين في الأسلاك العسكرية وذوي الأشخاص المعتبرين شهداء عسكريين، منحة مالية عن شهر تموز بقيمة 12 مليون ليرة. وحمل المرسوم توقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ووزير المال ياسين جابر.

