صور| مخاوف من سيول وكوارث جيولوجية بالصين.. وإصدار إنذارين باللون الأحمر - عاجل

واس - بكين 0 تبليغ

  • صور| مخاوف من سيول وكوارث جيولوجية بالصين.. وإصدار إنذارين باللون الأحمر - عاجل 1/2
  • صور| مخاوف من سيول وكوارث جيولوجية بالصين.. وإصدار إنذارين باللون الأحمر - عاجل 2/2

الدمام في الثلاثاء 29 يوليو 2025 11:59 صباحاً كتب شريف احمد - أصدرت وزارة الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية الصينية بشكل مشترك إنذارًا باللون الأحمر اليوم، تحسبًا لسيول جبلية قد تضرب أجزاء من شرقي بكين وشمالي تيانجين و شمال شرقي خبي، إضافة إلى إصدار إنذار باللون البرتقالي لخطر حدوث فيضانات جبلية في أجزاء من بكين وتيانجين وخبي ومنغوليا الداخلية ولياونينغ وهيلونغجيانغ.
وحثت السلطات الصينية على تعزيز الرصد والتنبؤ بالفيضانات والإنذارات المبكرة وتدابير الإجلاء والوقاية من المخاطر في الوقت الفعلي.
تسببت الأمطار الغزيرة في بكين في مقتل 30 شخصًا وإجبار السلطات على إجلاء عشرات الآلاف - أ ف ب
يذكر أن الصين لديها نظام تحذير من الطقس السيئ مؤلف من أربعة مستويات مرمزة بالألوان، ويمثل اللون الأحمر أشدها، يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.
