"حماس": ندعو لأن يكون الأحد المقبل يومًا عالميًا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين

حثّت حركة "​حماس​"، في بيان، على "تصعيد الحراك الجماهيري العالمي في الأيام المقبلة ضد العدوان والإبادة والتجويع الصهيوني في ​غزة​"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

ودعت الحركة إلى أن يكون الأحد المقبل "يومًا عالميًا لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى في فلسطين".

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عرض في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اتجاها جديدا للعمل في ​غزة​".

وسبق وأن أفادت صحيفة "هآرتس" بأنّ "​نتانياهو يعتزم طرح خطة على الكابينيت الأمني والسياسي المصغّر، تقضي بضمّ تدريجي لأجزاء من ​قطاع غزة​، وذلك في محاولة لإبقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ضمن الحكومة".

وتنصّ الخطة على أن تُمهل إسرائيل حركة "​حماس​" عدة أيام للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي حال رفضها، تبدأ إسرائيل بضم مناطق من القطاع بشكل تدريجي، وفق "هآرتس".