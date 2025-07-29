"أبل" ستغلق متجرًا في الصين للمرة الأولى بعد تراجع مبيعاتها

أعلنت شركة "​أبل​" أنها ستُغلق أحد متاجرها للبيع بالتجزئة في ​الصين​ للمرة الأولى، في خطوة تُمثل تراجعًا لافتًا في سوق تسعى الشركة الأميركية لإعادة تنشيط مبيعاتها فيها.

وقالت "أبل" إنها ستُغلق متجرها الواقع في "باركلاند مول" بمنطقة تشونغشان في مدينة داليان، اعتبارًا من 9 آب المقبل، مشيرة إلى تغيرات طرأت على بيئة أعمال المركز التجاري.

وتملك الشركة نحو 56 متجراً في أنحاء الصين الكبرى، ما يشكل أكثر من 10% من إجمالي متاجرها البالغ عددها أكثر من 530 حول العالم.

وجاء في بيان الشركة التي تتخذ من كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، مقراً لها: "نركز دوماً على تقديم تجربة استثنائية لجميع عملائنا سواء عبر الإنترنت أو من خلال أكثر من 50 متجراً من متاجر أبل في مختلف أنحاء الصين الكبرى. بالنظر إلى مغادرة عدد من المتاجر الأخرى مركز باركلاند مول، قررنا إغلاق متجرنا هناك".

ويُعد المتجر المُغلق أحد موقعين للشركة في مدينة داليان، فيما سيظل المتجر الآخر الكائن في مجمع "أوليمبيا 66" التجاري مفتوحاً. أكدت "أبل" أن موظفي المتجر الذي سيُغلق ستُتاح لهم فرص للعمل في مواقع أخرى. يقع المتجران على بُعد نحو 10 دقائق من بعضهما البعض.

وعلى نطاق أوسع، تسعى "أبل" إلى استعادة زخمها في السوق الصينية، إذ تراجعت مبيعاتها في البلاد 2.3% لتبلغ 16 مليار دولار خلال الربع الثاني المنتهي في 29 آذار الماضي، بينما كانت التقديرات تشير إلى 16.8 مليار دولار.