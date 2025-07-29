وزير الخارجية الإسرائيلي: الضغط الدولي علينا لن ينجح وعازمون على تحقيق أهدافنا في غزة

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنّ "بقاء ​حماس​ في السلطة سيكون مأساة للإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيرًا إلى أنّ "الضغط الدولي علينا لن ينجح"، وذلك بعد يوم من انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

ورأى أنّ "إقامة دولة فلسطينية تعني تمكين حماس من الحكم ودولة إرهابية على حدودنا ولن نقبل بذلك"، مضيفًا "الضغط الدولي علينا كان في صالح حماس وهو يعطل إمكانية التوصل لحلول سلمية".

وأشار ساعر إلى أنّه "يجب أن يتركز الضغط الدولي على حماس وليس على إسرائيل"، زاعمًا بأنّ إسرائيل "لا تمنع وصول المساعدات إلى قطاع غزة"، في ظل أزمة غذائية وإنسانية يعيشها القطاع جراء القصف والحصار الإسرائيلي.

واعتبر أنّ "الضغط الدولي والقرارات ضد إسرائيل جاءت بنتيجة معاكسة وسمحت لحماس بالتمسك بموقفها"، وقال: "عازمون على تحقيق أهدافنا في الحرب على غزة".