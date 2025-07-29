استقبل رئيس الجمهورية السابق العماد ​ميشال عون​، وفدًا من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن جورج صقر، مقدمًا التهاني بمناسبة عيد الجيش. وقد سلّم الوفد عون بطاقة معايدة من قائد الجيش العماد رودولف هيكل.

كانت هذه تفاصيل خبر ميشال عون استقبل وفدًا من قيادة الجيش مهنئًا بعيد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.