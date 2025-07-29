النشرة: تحليق مكثف لطائرات استطلاع إسرائيلية فوق حاصبيا وجبل الشيخ

أفاد مراسل الخليج 365 في حاصبيا أنّ ​طائرة استطلاع​ تجسسية إسرائيلية من نوع "أم كا" تحلق في هذه الأثناء فوق منطقة حاصبيا والعرقوب وصولًا إلى مزارع شبعا، وتلة الرادار الإسرائيلية المشرفة على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ المطلة على بلدة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح.

ويتركز التحليق بشكل خاص فوق مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع والأراضي السورية في الجهة المقابلة. ويتزامن ذلك مع تحليق مماثل للطيران الإسرائيلي فوق مرتفعات الجولان السوري المحتل، لا سيما فوق المواقع السورية التي تتمركز فيها قوات الجيش الاسرائيلي.