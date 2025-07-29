الأرصاد الجوية: انحسار الكتل الحارة وعودة الأجواء المعتدلة إلى لبنان

أفادت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية ليوم الثلاثاء 29 تموز 2025، بأن الكتل الهوائية الحارة التي سيطرت على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بدأت بالانحسار تدريجيًا، مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة.
وأشارت الدائرة إلى أن الطقس سيشهد خلال الأيام المقبلة عودة تدريجية إلى معدلاته الموسمية، لا سيما في المناطق الداخلية، لتصبح الأجواء صيفية معتدلة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة لكنها تبقى أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية مع رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحركما تنشط الرياح أحياناً.
الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل في المناطق الداخلية كما تنشط الرياح أحيانا.
الخميس: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر .
الجمعة: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة فيرتفع معها موج البحر.
