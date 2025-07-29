الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة الكفور – النبطية

أعلنت قيادة الجيش ، مديرية التوجيه في بيان أنه "بتاريخ 29 /7 / 2025، ما بين الساعة 12.00 والساعة 18.00، ستقوم وحدة من الجيش ب​تفجير​ ذخائر غير منفجرة في منطقة الكفور – النبطية".

