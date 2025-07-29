السوداني: الأجهزة الأمنية أحبطت 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل وقواعد أميركية بالعراق

كشف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن منع أكثر من 29 محاولة لإطلاق ​صواريخ​ ومسيّرات من داخل العراق تجاه إسرائيل.

وأكد السوداني أن جماعات مسلحة في العراق حاولت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، باتجاه إسرائيل وقواعد عراقية تضم قوات أميركية، خلال حرب الأيام الـ12 بين طهران وتل أبيب.

وفي حديث لوكالة "أسوشيتد برس"، قال: "منعنا أكثر من 29 محاولة لإطلاق صواريخ ومسيّرات من داخل العراق"، موضحاً أن إحباط الهجمات تم وفقا لعمليات أمنية عسكرية عراقية، ومشدداً على أننا "لن نسمح لأي فرد أو جهة باستخدام العراق كقاعدة لعمليات عسكرية".