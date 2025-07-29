عكاظ: إسرائيل تريد فرض واقع إستراتيجي يقوم على استحواذ عناصر القوة الرادعة الجبارة

أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن "من أهم أهداف ​إسرائيل​ بحربها على ​غزة​، إن لم يكن أهمها: استعادة قوة الردع عندها، لتصل لمكانة ​الهيمنة الإقليمية​، وما أهدافها الأخرى، مثل: استعادة الأسرى، أمواتاً أم أحياء، ولا القضاء على ​المقاومة الفلسطينية​، ولا إعادة احتلال القطاع، ولا حتى تفريغ غزة، من أهلها، إنما هي أهداف ثانوية، لا تقترب من الهدف الإستراتيجي الأكبر: استعادة قوة الردع الإستراتيجي (الإقليمي) وفرض واقعه على كل أطراف الصراع في المنطقة، بالذات دول الطوق العربية القريبة".

واعتبرت أن "إسرائيل تريد فرض واقع إستراتيجي يقوم على استحواذ عناصر ​القوة الرادعة​ الجبارة، في إمكانات القوى التقليدية وغير التقليدية، ليس من أجل منع الطرف الآخر من التفكير في أي شكل من أشكال المواجهة معها، ولو على المستوى السياسي"، موضحة أن "​إستراتيجية الردع​ الإسرائيلية، لا تقوم على إرادة الطرف الآخر في معادلة الصراع، بل على إذعانه لإستراتيجية الردع الإسرائيلية، شاء أم أبى. لذا، بالنسبة لإستراتيجية الردع الإسرائيلية، لا يكتفي عندها مستوى حالة ​التطبيع​ التي قد تنشأ بين الدولة العبرية والعرب، بل لما هو أبعد من ذلك (فرض حالة من «السلام» الإسرائيلي)، غير المعروف مداه".

ولفتت إلى أن "حالة التطبيع، التي يُثار الجدل حولها هذه الأيام، كأهم نتائج الحرب على غزة، ليست الحالة المثالية، في فكر وسلوك، مؤسسات الحكم في تل أبيب، لطمأنة الدولة العبرية على مستقبل وجودها في المنطقة، بضمان أمنها القومي، مثلها مثل اتفاقات السلام السابقة مع بعض الدول العربية"، موضحة أن "نظرية الردع الإسرائيلية لا تقوم على مبدأ الندية المتبادلة مع دول المنطقة، بل على فرض التبعية القسرية على الطرف الآخر، لدرجة التحكم المباشر في الشأن الداخلي لأطراف المعادلة الإقليمية لدول المنطقة، بحيث لا تقضي أمراً، حتى على مستويات سياستها الداخلية، إلا بعد مشاورة وأخذ الضوء الأخضر، من تل أبيب، تماماً كما هو الحال في وضعية الاحتلال المباشر".

وشددت على أن "استعادة إستراتيجية الردع الإسرائيلي، لتحكم العلاقة بين إسرائيل وجيرانها، القائمة على توازن مختل للقوى، الذي في حقيقته من طرف واحد، يأتي في قمة أولويات نظرية ​الأمن القومي​ الإسرائيلي، الذي يتجاوز مجرد إقامة علاقة تطبيع تقليدية، إلى إقامة علاقة تبعية، تفرضها إستراتيجية ردع جبارة، لا تترك للطرف الآخر أي خيار سوى الإذعان لها، خارج أي شكل من أشكال الندية الدولية، التي تفرضها أي اتفاقات ثنائية أو جماعية أومعاهدات سلام تفرض التزامات متساوية، بين أطرافها".

ورأت أن "أمام تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، إسرائيل مستعدة لأن تدفع أثماناً باهظة، سياسية وأخلاقية، لتستعيد هيبة الردع المتفرد الذي كانت تتمتع بها قبل السابع من تشرين الأول من العام 2023"، معتبرة أن "إسرائيل، ليس كما تزعم أنها تهدف ألا تتكرر أحداث ذلك اليوم المشؤوم في تاريخها، من قبل الفلسطينيين، بل تهدف ألا تتعرض هيبة الردع لديها لاختبار مماثل، أو ما يقرب منه، من قبل أي طرف في المنطقة، أو حتى المنطقة، بأسرها".

وأشارت إلى أن "وجود إسرائيل في المنطقة واستمرار بقائها فيها، تعتمد على امتلاكها لإستراتيجية ردع فعّالة، تتمتع بقدرة وإمكانات قوة جبارة، وليس باعتراف أو القبول بها من قبل جيرانها، على أسس من الندية والتكامل والاتفاق على صيغة متبادلة لإقامة سلام حقيقي شامل في المنطقة. إسرائيل في حقيقة الأمر لا تتطلع لاعتراف دول المنطقة بها، ولا حتى التطبيع معها، لأن كل هذه الصيغ التقليدية للعلاقة بين الدول، لا تعني إسرائيل في شيء. إنما الذي يعنيها في المقام الأول: تنصيبها قسراً قوة إقليمية مهيمنة، تستند إلى إستراتيجية ردع جبارة، تُخضع بها قسراً جيرانها، لا تقف عند حدود فلسطين التاريخية، بل تؤهلها لاستمرار إستراتيجية التوسع الإقليمي، على حساب أراضي وموارد وسلام جيرانها".

وأضافت: "إستراتيجية سبق لهتلر استخدامها ضد دول وسط وغرب وجنوب أوروبا، حتى تمكّن من الاستيلاء عليها، ليرتد، بعد ذلك شرقاً، لإخضاع الاتحاد السوفيتي، شرق جبال الأورال، على الحد الفاصل بين الشرق والغرب، تاريخياً وجغرافياً وثقافياً. إستراتيجية توسعية على حساب استقرار المنطقة، بل وسلام العالم".