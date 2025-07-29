علق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار السلطات الهولندية منعه من دخول أراضيها، معتبرًا أنّ "أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي، ولن تفعل ذلك في المستقبل".
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الهولندية، أنها "قررت منع الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير ويسرائيل سموتريتش، من دخول أراضيها بسبب تشجيعهما للعنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين".
كذلك كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه "سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في لاهاي إلى جلسة توبيخ في مكتب وزير الخارجية الهولندي".
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان الوكالة الوطنية للأمن في هولندا، عن "إدراج إسرائيل لأول مرة على قائمة الدول التي تشكل تهديدا للبلاد"، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط غضب في الشارع الهولندي الذي يخرج في احتجاجات ضد إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر سموتريتش تعليقا على قرار هولندا منعه من الدخول: أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي ولن تفعل ذلك مستقبلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.