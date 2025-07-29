سقوط قتيل في روسيا نتيجة هجوم أوكراني بالمسيرات

قتل شخص ليل الإثنين الثلاثاء في منطقة روستوف بجنوب روسيا إثر ​هجوم أوكراني​ بمسيرات، على ما أعلن حاكم المنطقة يوري سليوسار. وأكد سيليوسار أن "الهجوم استهدف مناطق سالسك وكامنسك شاختينسكي وفولغودونسك وبوكوفسكي وتاراسوفسكي". وفي سالسك "تضررت سيارة في شارع أوترافسكي وقتل السائق الذي كان فيها للأسف"، بحسب الحاكم. كما أفادت السكك الحديد الروسية أن حطام مسيرات سقط على محطة سالسك ملحقا اضرارا بقطار ركاب وقطار بضائع، بدون التسبب بإصابات.

