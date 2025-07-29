مقتل 30 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية الليلة الماضية على مخيم النصيرات في غزة

أعلن الدفاع المدني في ​غزة​، عن مقتل 30 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية الليلة الماضية على مخيم النصيرات بالقطاع.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ عرض في اجتماع المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) اتجاها جديدا للعمل في ​غزة​".

وسبق وأن أفادت صحيفة "هآرتس" بأنّ "​نتانياهو يعتزم طرح خطة على الكابينيت الأمني والسياسي المصغّر، تقضي بضمّ تدريجي لأجزاء من ​قطاع غزة​، وذلك في محاولة لإبقاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ضمن الحكومة".

وتنصّ الخطة على أن تُمهل إسرائيل حركة "​حماس​" عدة أيام للموافقة على اتفاق لوقف إطلاق النار، وفي حال رفضها، تبدأ إسرائيل بضم مناطق من القطاع بشكل تدريجي، وفق "هآرتس".