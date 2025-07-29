انطلاق المرحلة الأولى من عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم

انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم، وذلك عبر مركز المصنع الحدودي، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام والسلطات السورية.
وقد تم تحديد نقطة التجمع في بر الياس- ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سوريا في إطار العودة المنظمة.
