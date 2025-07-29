انطلاق المرحلة الأولى من عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم

انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة ال​لبنان​ية لعودة ​النازحين السوريين​ من لبنان إلى بلادهم، وذلك عبر مركز المصنع الحدودي، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام والسلطات السورية.

وقد تم تحديد نقطة التجمع في بر الياس- ملعب نادي النهضة، استعدادًا لانطلاق القوافل نحو سوريا في إطار العودة المنظمة.