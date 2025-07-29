انخفاض سعر صفيحتَي البنزين 3000 ليرة وسعر المازوت 5000 ليرة وارتفاع سعر الغاز 31000 ليرة

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التّابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا ل​​أسعار المحروقات​​. حيث انخفض سعر صفيحتَي البنزين 98 أوكتان و95 أوكتان 3000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 5000 ليرة، وارتفع سعر قارورة الغاز 31000 ليرة. وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1456000 ليرة. صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1496000 ليرة. صفيحة المازوت: 1421000 ليرة. قارورة الغاز: 1073.000 ليرة.

