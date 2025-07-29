الرئيس عون التقى سلام وبحثا القوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب

بحث رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام ​الأوضاع العامة​ في البلاد، والقوانين المطروحة على جدول أعمال جلسة مجلس النواب، بالإضافة إلى ما سيطرحه في اللقاءات التي سيعقدها الرئيس عون اليوم وغداً في زيارته الرسمية إلى الجزائر.

