السيسي: ننسّق مع قطر وأمريكا لإنهاء الحرب وإيصال المساعدات إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن موقف مصر ثابت برفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددًا على أن أي محاولة لتهجيرهم ستقوّض فكرة حل الدولتين وتفرغها من مضمونها.

وأوضح الرئيس، في كلمة له اليوم الإثنين، أنه استمع خلال الأيام الماضية إلى مناشدات بشأن الوضع في قطاع غزة ، مؤكدًا أن مصر حريصة على المشاركة الإيجابية مع كل من قطر والولايات المتحدة في جهود وقف الحرب، وإدخال المساعدات، وتأمين الإفراج عن الرهائن.

وأشار السيسي إلى أن مواقف مصر كانت دائمًا داعية لوقف الحرب والسعي إلى حل سلمي وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مؤكدًا أن غزة تمر بأوضاع إنسانية مأساوية تستدعي استجابة عاجلة.

وأوضح أن القطاع يحتاج ما بين 600 إلى 700 شاحنة مساعدات يوميًا في الظروف العادية، وأن مصر كانت حريصة خلال الأشهر الماضية على إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات.

وحول معبر رفح ، أوضح السيسي أنه معبر مخصص للأفراد، وتشغيله لا يرتبط فقط بالجانب المصري، بل يتأثر بالوضع من داخل القطاع، لافتًا إلى أن هناك أكثر من خمسة معابر متصلة بغزة، سواء من الجانب المصري أو الفلسطيني، أبرزها رفح وكرم أبو سالم.

وختم السيسي بتأكيد أن مصر لديها عدد كبير من شاحنات المساعدات الجاهزة للدخول إلى غزة، ولا يوجد ما يمنع ذلك من الجانب المصري، مع التشديد على ضرورة فتح المعبر من الجانب الفلسطيني لضمان تدفق الإمدادات الإنسانية بشكل مستمر.

المصدر : وكالات